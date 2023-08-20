Поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скоростные поезда "Ласточка" в сообщении с Нижним Новгородом за 8 месяцев текущего года перевезли более 2,6 млн пассажиров, что на 21 % больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В частности, маршрутом между Нижним Новгородом и Москвой воспользовались около 2,5 млн человек.

На маршруте "Ласточек" Нижний Новгород-Киров было перевезено более 138 тысяч пассажиров.

Также "Ласточками" между столицей Приволжья и Иваново за три месяца воспользовались около 31 тысячи человек.

Напомним, в сентябре между Нижним Новгородом и Москвой курсирует сдвоенная "Ласточка".

Кроме того, 24 августа между Нижний Новгородом и Москвой был запущен новый поезд "Нижегородец". Сейчас рассматривается возможность запуска двухэтажных поездов по этому маршруту.