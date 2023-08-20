Вспышка кори в Арзамасском районе
Предварительные итоги муниципальных выборов
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 сентября 2023 12:47  [72] Прививочная кампания против гриппа стартовала в Нижегородской области
12 сентября 2023 12:42  [71] Мобильный музей СВО «Завтра зависит от нас» прибыл в Дзержинск
12 сентября 2023 12:32  [81] Поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород
12 сентября 2023 12:19  [84] Девять несанкционированных свалок ликвидируют в Советском районе
12 сентября 2023 12:08  [99] Движение транспорта перекроют на улице Акимова в Нижнем Новгороде до 16 сентября
12 сентября 2023 11:51  [116] Туристический квартал создадут на Бору
12 сентября 2023 11:38  [108] "Волгаэнерго" передали школьные принадлежности для слабовидящих и незрячих детей из Центра "Перспектива"
12 сентября 2023 11:14  [123] Группа добровольцев из Нижегородской области отправилась на боевое слаживание перед отправкой в зону СВО
12 сентября 2023 10:35  [126] Более 18,5 тысяч нарушений ПДД выявили нижегородские мобильные комплексы
12 сентября 2023 10:21  [211] Летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек
Общество

Поезд "Ласточка" перевез 2,5 млн пассажиров по маршруту Москва-Нижний Новгород

12 сентября 2023 12:32  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Скоростные поезда "Ласточка" в сообщении с Нижним Новгородом за 8 месяцев текущего года перевезли более 2,6 млн пассажиров, что на 21 % больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В частности, маршрутом между Нижним Новгородом и Москвой воспользовались около 2,5 млн человек.

На маршруте "Ласточек" Нижний Новгород-Киров было перевезено более 138 тысяч пассажиров.

Также "Ласточками" между столицей Приволжья и Иваново за три месяца воспользовались около 31 тысячи человек.

Напомним, в сентябре между Нижним Новгородом и Москвой курсирует сдвоенная "Ласточка".

Кроме того, 24 августа между Нижний Новгородом и Москвой был запущен новый поезд "Нижегородец". Сейчас рассматривается возможность запуска двухэтажных поездов по этому маршруту.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph