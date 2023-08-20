Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширят до 4 полос к осени 2024-го Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

В Дальнеконстантиновском районе на федеральной автодороге Р-158 Нижний Новгород - Саратов выполняется капитальный ремонт участка с 40 по 52 км. На данном участке дорожники расширят 12 км проезжей части до четырёх полос и добавят разворотные развязки, что позволит увеличить пропускную способность дороги. Об этом рассказали в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", обслуживающем данную трассу.

В ведомстве сообщили, что одна из главных целей капремонта – повысить уровень безопасности движения. Поэтому по оси дороги установят барьерное ограждение, на примыканиях от местных дорог появятся переходы с искусственным освещением.

Разворотные петли обустроят на 42 км у Криуш, на 45 км у поворота на Инютино и на 51 км у поворота на Лапшиху.

Сейчас на объекте задействовано около 60 единиц спецтехники и 170 специалистов. Они заняты обустройством разворотных петель и подходов к ним. В настоящее время формируются насыпи нового дорожного основания, укладываются водопропускные трубы, ведётся планировка территории.

Все работы идут по графику, добавили в Упрдоре.

На разворотной петле около Лапшихи уже идёт устройство так называемой дорожной одежды - многослойной конструкции проезжей части. До конца текущего года движение по развязке будет запущено.

Активные работы также развёрнуты и на других участках объекта, где ведётся подготовка территории к предстоящим строительным работам.

Полностью капитальный ремонт данного участка планируется завершить к ноябрю 2024 года.

В ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" отметили, что в период проведения работ характер движения по участку не изменится и идёт по двум полосам. При этом в местах производства работ действуют ограничения по скорости в пределах 40-50 км/ч.

Напомним, расширение данного участка запланировано в рамках модернизация трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов до пересечения с платной автомагистралью М-12 Москва – Казань возле Арзамаса. Также в ближайшие годы пройдут капитальные ремонты восьми участков в Нижегородской области протяжённостью 151,6 км и двух участков в Республике Мордовия протяжённостью 63,5 км - они тоже будут расширены до четырёх полос.

В 2016-2019 годах капитальный ремонт был выполнен на участке с 24 по 40 км (от пересечения с трассой М-7 "Волга" до посёлка Нижегородец). Проезжая часть здесь расширена до четырёх полос, что положительно сказалось на пропускной способности этой автодороги.