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Спорт

Нижегородское "Торпедо" на домашнем льду обыграло "Адмирал" со счетом 3:1

13 сентября 2023 10:31  [41] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" на домашнем льду обыграл "Адмирал" из Владивостока со счетом 3:1 - и продолжает беспроигрышную серию матчей.

Весь первый период нижегородская команда давила на защиту "Адмирала", однако первая 20-минутка закончилась со счетом 0:0.

На 30-й минуте матча свою первую шайбу в сезоне с передач Николая Коваленко и 17-летнего Никиты Артамонова забил Максим Летунов, а уже на 37-й минуте преимущество "Торпедо" увеличил Владислав Фирстов. Голевой пас - у 17-летнего защитника Антона Силаева.

В третьем периоде на 44-й минуте одну шайбу отыграл нападающий "Адмирала" Павел Варфоломеев. На 56-й минуте Игорь Ларионов-младший забил третью шайбу "Торпедо" и лишил команду из Владивостока шанса отыграться. Ассистентами стали Никита Артамонов и Антон Сизов.

Таким образом, "Торпедо" остается единственной командой в КХЛ, не проигравшей в этом сезоне. Нижегородцы занимают первое место в Западной конференции с 8 очками после 4 матчей. На втором месте с 8 очками расположился китайский "Куньлунь Ред Стар", сыгравший уже 6 матчей.

"Хочу поздравить всех с победой, а также сказать слова благодарности сопернику, за то, что они играли очень жестко, играли очень правильно и корректно. И, конечно, большая благодарность нашему коллективу ребят, кто сегодня был на площадке и кто был за площадкой, а также всем тем, кто был рядом с нами. Спасибо болельщикам "Торпедо" по Нижнему Новгороду и по всей стране. Спасибо, что нас поддерживаете в сложные моменты. И мы стараемся платить вам хорошей игрой", - прокомментировал победу главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Шлем, вручаемый лучшему игроку матча, командным решением был передан менеджеру по спортивным операциям Александру Сухову, вернувшемуся к работе после пережитого инсульта.

"Мы единственная команда, которая до сих пор еще не проиграла. До конца сентября у нас еще много матчей. Будем в конце сентября произносить ту же фразу, я надеюсь", - сказал он.

Напомним, домашние игры нижегородских спортклубов сопровождает подсветка телебашни.

Ранее сообщалось, что фарм-клуб ХК "Торпедо" может появиться в Заволжье.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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