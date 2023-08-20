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Спорт

Домашние игры нижегородских спортклубов сопроводит подсветка телебашни

05 сентября 2023 15:54  [57] Спорт

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Тематическая архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни будет сопровождать домашние игры хоккейного клуба "Торпедо", баскетбольного и футбольного клубов "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, накануне домашних матчей нижегородских команд на телебашне появится анонс игры, а в день встречи высотную доминанту подготовят к поздравлению нижегородских спортсменов и их болельщиков с победой красочным видеороликом.

Во время анонсов игр будут использованы элементы графической символики нижегородских команд и министерства спорта, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: "Будь в команде! Болей за наших!".

Основной темой "победных" видеороликов станут залпы светового салюта, также на башне появится символика выигравшей команды. 

Первую анонсирующую подсветку можно будет увидеть сегодня с 20:00 до 22:00. Нижегородцам напомнят о первом домашнем матче ХК "Торпедо", который пройдет 6 сентября.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" представил форму с цитатами Максима Горького.

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Теги:
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