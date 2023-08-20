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Экономика

Нижегородская область в августе сэкономила на торгах 168,8 млн рублей

13 сентября 2023 11:13  [75] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в августе сэкономила на торгах 168,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в последний месяц лета была проведена 161 процедура торгов на 2,7 млрд рублей.

Основная экономия сложилась в том числе за счет аукционов по выбору подрядчиков на ремонт и содержание дорог и объектов транспортной инфраструктуры (49,9 млн рублей), на разработку проектной документации (19,3 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 3,7 заявки участников.

Всего за 8 месяцев текущего года правительство Нижегородской области сэкономила на торгах 2,2 млрд рублей. С января по август было проведено 1116 процедур торгов на 37,2 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников.

Ранее сообщалось, что объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей.

Также напомним, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%.

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Теги:
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