Нижегородская область в августе сэкономила на торгах 168,8 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в августе сэкономила на торгах 168,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в последний месяц лета была проведена 161 процедура торгов на 2,7 млрд рублей.

Основная экономия сложилась в том числе за счет аукционов по выбору подрядчиков на ремонт и содержание дорог и объектов транспортной инфраструктуры (49,9 млн рублей), на разработку проектной документации (19,3 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 3,7 заявки участников.

Всего за 8 месяцев текущего года правительство Нижегородской области сэкономила на торгах 2,2 млрд рублей. С января по август было проведено 1116 процедур торгов на 37,2 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников.

Ранее сообщалось, что объем госдолга Нижегородской области увеличился на 570 млн рублей.

Также напомним, что объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличился на 21,9%.