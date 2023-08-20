Более 88 тысяч автомобилей воспользовались М-12 в первые выходные после открытия Общество

Фото: Автодор

Новой трассой М-12 от Москвы до Арзамаса в первые выходные после открытия - с 9 по 10 сентября - воспользовались 88 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-служба ГК "Автодор".

Самое большое количество транспортных средств зафиксировано на участке от Москвы до Электроуглей – 26 тысяч авто в сутки.

В 2,5 раза вырос трафик на участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево. Если после запуска в сентябре прошлого года по этому участку проезжало в среднем 9,2 тысячи автомобилей в стуки, то сейчас их количество выросло до 23,5 тысячи.

Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.