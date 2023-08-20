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Общество

Более 88 тысяч автомобилей воспользовались М-12 в первые выходные после открытия

13 сентября 2023 12:43  [100] Общество

Фото: Автодор

Новой трассой М-12 от Москвы до Арзамаса в первые выходные после открытия - с 9 по 10 сентября - воспользовались 88 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в пресс-служба ГК "Автодор".

Самое большое количество транспортных средств зафиксировано на участке от Москвы до Электроуглей – 26 тысяч авто в сутки.

В 2,5 раза вырос трафик на участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево. Если после запуска в сентябре прошлого года по этому участку проезжало в среднем 9,2 тысячи автомобилей в стуки, то сейчас их количество выросло до 23,5 тысячи.

Напомним, Владимир Путин в рамках своего визита в Нижегородскую область 8 сентября открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.

Скоростная трасса уже в четвёртом квартале 2023 года соединит Чувашию и Татарстан, а в декабре этого года по ней можно будет доехать от Москвы до Казани.

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Теги:
Дороги М-12
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