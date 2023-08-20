Размер первоначального взноса по ипотеке увеличен до 20% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Размер первоначального взноса по ипотеке увеличен до 20%. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь размер кредита составляет не более 80% стоимости приобретаемого жилья.

Эти правила распространяются также на строящиеся частные дома на земельном участке, жилые помещения с земельным участком, на приобретаемые земельные участки и строящиеся на нем дома.

Ранее сообщалось, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

Также напомним, что общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей.