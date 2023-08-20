Фото:
Размер первоначального взноса по ипотеке увеличен до 20%. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, теперь размер кредита составляет не более 80% стоимости приобретаемого жилья.
Эти правила распространяются также на строящиеся частные дома на земельном участке, жилые помещения с земельным участком, на приобретаемые земельные участки и строящиеся на нем дома.
Ранее сообщалось, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.
Также напомним, что общая сумма выданных льготных кредитов по ИТ-ипотеке в Нижегородской области превысила 4,4 миллиарда рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+