Еще одно уголовное дело возбуждено против Наталья Исаевой Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще одно уголовное дело возбуждено против бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталья Исаевой. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Согласно информации, в 2023 году подозреваемая получила от собственника загородного клуба взятку в размере 100 тысяч рублей за перевод пункта временного размещения беженцев в другой пункт, принадлежащий взяткодателю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 2 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Напомним, 26 апреля стало известно, что Наталья Исаева покидает пост министра социальной политики Нижегородской области спустя чуть более чем год после своего назначения. В пресс-службе правительства тогда уточнили, что это её собственное решение, связанное с личными обстоятельствами.

Уже 28 апреля стало известно, что в отношении Натальи Исаевой возбудили уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, экс-министр с августа 2022 года по апрель 2023 года получила взятку в виде стройматериалов и ремонтных работ от директора детского дома, за общее покровительство по службе.