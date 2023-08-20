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Общество

Российские педвузы в 2023 году получили рекордное число заявок на поступление

14 сентября 2023 15:00  [87] Общество

Педагогические вузы России вернули свою популярность среди абитуриентов. В этом году количество поданных заявок на поступление достигло 385 тысяч - это рекордный показатель. Об этом заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева в рамках пресс-конференции.

Как сообщает телеканал "360", по специальным квотам для участников CВО и членов их семей студентами педагогических вузов стали более 2,5 тысячи человек.

Татьяна Васильева также рассказала, что в этом году средний конкурс на педагогические специальности на бюджет достиг 12 человек на место. Причём самый высокий показатель — 14 человек на место — оказался на факультетах, где студенты получают образование сразу по двум профилям.

Напомним, что в российские вузы в этом году зачислены в общей сложности 1 236 022 первокурсника.

Ранее сообщалось, что более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги. Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч, НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений.

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Теги:
Вузы Образование
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