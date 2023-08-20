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Общество

Пассажиропоток на "Городских электричках" Нижнего Новгорода вырос на 18%

15 сентября 2023 10:56  [91] Общество

"Городские электрички" Нижнего Новгорода за 8 месяцев 2023 года перевезли более 1 млн пассажиров - это на 18% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, за период с января по август пригородные поезда Нижегородской области перевезли около 9,7 млн человек. Это на 10% больше показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что электричку нового поколения запустили из Нижнего Новгорода в Семёнов.

Также напомним, что пять новых электропоездов начнут курсировать на маршруте "Городской электрички" в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

С 2013 года в Нижнем Новгороде реализуется проект "Городская электричка", призванный интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть города.

Сормовская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Починки. Приокская линия включает участок Нижний Новгород-Московский – Проспект Гагарина.

Остановочные пункты "Городской электрички" расположены в местах пересечения с городскими автомобильными магистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

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Теги:
ГЖД РЖД электрички
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