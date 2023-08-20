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Ограничения на снятие иностранной валюты продлили в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.
Согласно информации, ограничения продлены до 9 марта 2024 года.
Россияне, открывшие валютные счета до 9 марта 2022 года, смогут снять не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.
Также на полгода продлен запрет на взятие комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков. Переводы без открытия счета или через электронные кошельки по-прежнему осуществляются в рублях.
Ранее сообщалось, что Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз.
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