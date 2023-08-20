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Экономика

Ограничения на снятие иностранной валюты продлили в России

08 сентября 2023 16:53  [84] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Ограничения на снятие иностранной валюты продлили в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

Согласно информации, ограничения продлены до 9 марта 2024 года.

Россияне, открывшие валютные счета до 9 марта 2022 года, смогут снять не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

Также на полгода продлен запрет на взятие комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов для банков. Переводы без открытия счета или через электронные кошельки по-прежнему осуществляются в рублях.

Ранее сообщалось, что Банк России временно повысит ежедневную продажу валюты почти в 10 раз.

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Теги:
Деньги ЦБ РФ
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