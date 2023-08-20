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Общество

Перекрытие площади Свободы в Нижнем Новгороде продлено до 15 октября

14 сентября 2023 11:45  [150] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Перекрытие площади Свободы в Нижнем Новгороде продлено до 15 октября. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, ограничения продлятся до 23:59 15 октября.

Так, остаются закрытыми для транспорта площадь Свободы, участок улицы Максима Горького - от улицы Ошарской до улицы Ижорской, участок улицы Ошарской - напротив дома №164 по улице Максима Горького, участок улицы Варварской - от площади Свободы, улица Ванеева - напротив дома №1.

Общественный транспорт продолжает курсировать по временной схеме.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. 

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

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Теги:
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