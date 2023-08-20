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Общество

Село Жданово в Пильнинском районе газифицировали в рамках программы КРСТ

15 сентября 2023 17:19  [60] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Село Жданово в Пильнинском районе газифицировали в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на эти цели было выделено 22 млн рублей. Новый газопровод позволит  подключить к газу 100 домов.  

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, в этом году на развитие сельских территорий в регионе направлено 1,2 млрд рублей, из которых более 680 млн рублей уже направлено на строительство жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, реконструкцию культурных и социальных учреждений, возведение спортивных и детских площадок и другие проекты.

Ранее сообщалось, что строительство распределительных газопроводов завершили в селе Кирилловка.

Также напомним, что сто объектов благоустроено в Нижегородской области по программе КРСТ за 2023 год.

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Теги:
Газоснабжение Пильнинский район
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