Компания "Юнилин" намерена инвестировать в модернизацию производства в Нижегородской области Бизнес

Международная компания "Юнилин", специализирующаяся на изготовлении ламинированных напольных покрытий, намерена инвестировать средства в модернизацию производства на территории Дзержинска Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе компании, на сегодняшний день на предприятие в Нижегородской области уже закуплено современное оборудование и модернизирована одна из линий по производству напольных покрытий.

Стоит также добавить, что на производстве оборудована современная лаборатория, которая позволяет осуществлять постоянный контроль качества продукции.

Собеседник агентства подчеркнул, что "внедрение передовых технологий на производстве позволяет компании предлагать новую продукцию с высокотехнологическими возможностями". В частности, в этом году "Юнилин" анонсировала технологию водостойкости ламината до 72 часов, а также предложил пожизненную гарантию на напольные покрытия.

Передовые технологии необходимы не только для постоянного роста качества производимой продукции, но и для эффективной работы сотрудников. На сегодняшний день "Юнилин" – один из приоритетных работодателей, постоянно развивающий команду. Только сейчас на производстве заняты более 200 человек.

"Совершенствование производства и внедрение принципов устойчивого развития требует трансформаций процессов и новых подходов к использованию сырья. Поэтому для того, чтобы внедряемые технологии соответствовали современным требованиям, в компании разработали и воплощают концепцию экологичных инноваций", - пояснили в "Юнилин".

Благодаря современным технологиям производства бренды компании на сегодняшний день занимают лидирующие позиции по прочности, качеству, дизайну и соответствию экологическим стандартам. Если ранее производство было ориентировано на продукцию для жилых помещений, то сейчас передовые технологии компании позволяют производить качественные материалы и для общественных пространств, бизнес-центров, учреждений и т.д.

Помимо развития и модернизации производства, на предприятии большое внимание уделяется благотворительности и общественной жизни. Компания помогает детским садам, приютам, больницам, поликлиникам, реабилитационным центрам, благотворительным фондам. Только за последние пять лет момощь оказана более чем 60 социальным учреждениям Дзержинска Нижегородской области, в том числе фонду "Выбери жизнь" и поисково-спасательному отряду "Волонтер".

Сотрудники предприятия – постоянные участники экологических акций и субботников, и благодаря заботе предприятия об экологии более 72 тысяч кв.м прибрежной территории озера Булька стали полноценной экологически чистой зоной отдыха.