Олег Лавричев: "Образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем российского оружейника.

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все те, кто обеспечивают обороноспособность нашей страны – инженеры, конструкторы, специалисты в развитии оружейного дела.

Оборонно-промышленный комплекс имеет стратегическое значение, является одним из ключевых в экономике. Образцы российского оружия по праву считаются одними из лучших в мире, во многом вследствие внедрения новейших разработок нижегородскими предприятиями ОПК.

Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду и профессионализму создаются военная техника, средства защиты и предупреждения удара, а также высокоточное оружие. Вы вносите весомый вклад во всестороннее укрепление боевой мощи отечественных Вооруженных Сил и технологическую независимость Российской Федерации.

Уверен, что вы будете продолжать славные традиции отрасли и успешно реализовывать намеченные планы, добиваясь поставленных целей.

От всей души желаю вам новых профессиональных достижений, здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении.