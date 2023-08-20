Проект по профориентации молодежи запустят в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совещание, посвященное проекту по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи, прошло в Заксобрании Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Согласно информации, с предложением о реализации проекта по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи выступил объединенный проектный офис Госкорпорации "Росатом". После более детальной проработки его планируется представить председателю Заксобрания Евгению Люлину и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

Как рассказал председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, проект позволит привлечь на нижегородские предприятия молодые кадры.

"Необходимо презентовать школьникам достижения наших предприятий, познакомить их с технологиями. Она из важнейших тем – внедрение бережливого производства. Причем, ребята смогут не просто узнать теорию, а побывать на экскурсиях на производстве и увидеть, как ведется эта работа, а также использовать бережливые технологии в своей повседневной жизни – организации пространства в своей комнате, в учебном процессе, чтобы повысить эффективность учебы", - подчеркнул он.

Также Игорь Норенков добавил, что нижегородские ребята должны знать и гордиться достижениями наших промышленных предприятий. Кроме того, в рамках проекта будет вестись развитие промышленного туризма, который станет частью образовательного процесса.

"Благодаря внедрению бережливых технологий нам удалось повысить эффективность работы Законодательного Собрания. Такая работа активно проводится на предприятиях Нижегородской области, где дает ощутимый экономический эффект. Бережливые технологии приходят и в социальную сферу, медицину. Поэтому важно знакомить современных школьников с таким действенным инструментом. Ребята должны гордиться достижениями нашей промышленности, понимать, как добиваются такого результата. Важно заинтересовать их, помочь выбрать будущую профессию", - подчеркнул руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.

Ранее сообщалось, что молодежный центр компетенций появится в Нижегородской области в 2024 году.