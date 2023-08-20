Более 13 000 нижегородцев ограничили в выезде из РФ из-за долгов по алиментам

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ГУФССП России по Нижегородской области озвучило статистику должников, которые за 8 месяцев 2023 года были ограничены в выезде за пределы России.
Согласно информации, всего запрет коснулся 217 тысяч нижегородских должников, из них 13 875 человек имели задолженности по алиментным платежам.
В службе судебных приставов напомнили, что для снятия временного ограничения необходимо полностью погасить имеющуюся задолженности.
Ранее сообщалось, что почти 500 млн рублей заплатили должники Нижегородской области для выезда за границу.
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