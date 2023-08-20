Более 33 тысяч индивидуальных предпринимателей работает в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству ознакомились с результатами деятельности АНО "Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода" за первое полугодие 2023 года.

Согласно информации, за 6 месяцев текущего года Центр оказала помощь по 1564 обращениям, которые касались предоставления мер поддержки организациям, заключения социального контракта и льготного кредитования.

Сотрудники организации провели и приняли участие в 67 мероприятиях, направленных на популяризацию и развитие предпринимательской деятельности.

Также депутаты обсудили итоги деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Нижнего Новгорода за 2022 год.

В прошлом году в Нижнем Новгороде работали 70 330 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 36 434 – малые предприятия, более 33 тысяч – индивидуальные предприниматели.

Согласно проведенному исследованию, в 2022 году 8,5 тысячи малых и микропредприятий Нижнего Новгорода отгрузили, выполнили работ и услуг на 197 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили 3,7 млрд рублей. Больше всего инвестировано было в следующие отрасли: транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства. Финансовый результат от деятельности малых предприятий Нижнего Новгорода за 2022 год составил более 30 млрд рублей. При этом за аналогичный период 2021 года он составлял 23,4 млрд рублей.

Кроме этого, депутаты обсудили мероприятия по предотвращению и ликвидации несанкционированной уличной торговли в Нижнем Новгороде.

Так, с начала года было составлено 311 протоколов об административных правонарушениях за несанкционированную уличную торговлю. Сумма штрафов превысила 620 тысяч рублей.

С начала 2023 было расторгнуто 11 договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Снесено 5 самовольно установленных НТО в Нижегородском районе.

Ранее сообщалось, что более 123 тысяч субъектов МСП насчитывается в Нижегородской области.