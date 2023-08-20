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Более 123 тысяч субъектов МСП насчитывается в Нижегородской области. Об этом в ходе интернет-конференции НИА "Нижний Новгород" сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Павел Солодкий.
Согласно информации, по данным на 10 сентября в Нижегородской области насчитывалось 123 444 субъектов. Из них 49 913 юридических лиц и 73 531 индивидуальных предпринимателей.
Также Павел Солодский рассказал, что за 8 месяцев 2023 года в аппарат Уполномоченного поступило 130 обращений, 14 из них направлено юристам Pro bono (помощь на безвозмездной основе - прим. ред.)
Напомним, что более 3 тысяч предпринимателей из Нижегородской области в этом году приняли участие в опросах по оценке качества государственной поддержки бизнеса. Более 90% респондентов оценили господдержку на "хорошо" и "отлично".
Также ранее сообщалось, что меры поддержки пяти министерств будут доступны нижегородскому бизнесу онлайн.
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