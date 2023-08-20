Более 68 км дорог отремонтируют в Вознесенском районе в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ремонта дорог в Вознесенском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году увеличился в пять раз по сравнению с 2022 годом и составил 68,5 км. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Согласно информации, всего на ремонт 10 участков дорог в Вознесенском районе в 2023 году было выделено 1,255 млрд рублей.

Так, на территории Бутаковского сельсовета завершили ремонт почти 23 км дорог. На приведение в нормативное состояние пяти участков здесь направлено 322 млн рублей.

И.о. директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей Лежнин отметил, что подъезд к селу Бутаково и дорога Бахтызино – Борки практически являются дублером дороги Выкса – Вознесенское – Сатис, которым пользуются как туристы, так и местные жители.

В Бутаковском сельсовете также отремонтировали подъездные дороги к деревне Абашево, селам Княжево и Девлетяково. В 2024 году планируется отремонтировать подъезд к селу Новоселки.

Ранее сообщалось, что дорожно-ремонтная кампания завершилась в Сокольском районе.