Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Старт прививочной кампании против гриппа
Туристический квартал создадут на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2023 19:08  [53] Новый ФАП открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района
18 сентября 2023 18:42  [70] Более 68 км дорог отремонтируют в Вознесенском районе в 2023 году
18 сентября 2023 18:28  [215] Лучших водителей автобусов определили в Нижегородской области
18 сентября 2023 18:06  [101] Более 80 нижегородцев заболели боррелиозом после укусов клещей
18 сентября 2023 17:51  [111] Волонтеры ОМК создали в Выксе дендрарий и посадили клены
18 сентября 2023 17:22  [136] Тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" начали отопительный сезон
18 сентября 2023 16:46  [142] Памятный камень на месте будущего мемориала участникам СВО заложили в Сергаче
18 сентября 2023 16:36  [144] Команда "Волгаэнерго" заняла призовое место в корпоративном зачете на Всероссийском дне бега "Кросс нации"
18 сентября 2023 16:13  [207] Россиян призвали вакцинироваться и принимать витамины из-за волны COVID-19
18 сентября 2023 15:23  [225] Благоустройство территории школы №22 завершили в Нижегородском районе
Общество

Более 68 км дорог отремонтируют в Вознесенском районе в 2023 году

18 сентября 2023 18:42  [70] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ремонта дорог в Вознесенском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году увеличился в пять раз по сравнению с 2022 годом и составил 68,5 км. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Согласно информации, всего на ремонт 10 участков дорог в Вознесенском районе в 2023 году было выделено 1,255 млрд рублей.

Так, на территории Бутаковского сельсовета завершили ремонт почти 23 км дорог. На приведение в нормативное состояние пяти участков здесь направлено 322 млн рублей.

И.о. директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей Лежнин отметил, что подъезд к селу Бутаково и дорога Бахтызино – Борки практически являются дублером дороги Выкса – Вознесенское – Сатис, которым пользуются как туристы, так и местные жители.

В Бутаковском сельсовете также отремонтировали подъездные дороги к деревне Абашево, селам Княжево и Девлетяково. В 2024 году планируется отремонтировать подъезд к селу Новоселки.

Ранее сообщалось, что дорожно-ремонтная кампания завершилась в Сокольском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вознесенский район Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph