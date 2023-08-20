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Общество

Новый ФАП открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района

18 сентября 2023 19:08  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, медучреждение будет обслуживать более 600 человек, проживающих в пяти населенных пунктах муниципалитета.

В здание были проведены канализация, водопровод, электроснабжение, отопление, вентиляция и газоснабжение. Также у фельдшера есть компьютер с выходом в интернет.

Для пациентов в ФАПе доступны система УЗИ-диагностики, портативный электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, фонендоскоп, тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях, кислородный ингалятор, анализатор уровня сахара крови с тест-полосками, тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови и другая аппаратура.

Главный врач Дальнеконстантиновской ЦРБ Александр Пакшин отметил, что здесь работает молодой местный специалист, которая уже успела заслужить доверие сельчан.

Ранее сообщалось, что ФАП открылся в селе Шишковердь Княгининского округа.

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Теги:
Дальнеконстантиновский район Здравоохранение
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