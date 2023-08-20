Фото:
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных паспортах. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.
Как пояснили в Минцифры, вместо бумажных документов можно будет использовать мобильное приложение "Госуслуги", но только в отдельных случаях.
При этом электронные документы не заменят бумажные оригиналы. Перечень ситуаций, в которых будет разрешено использовать приложение "Госуслуги", определит правительство РФ.
Напомним, с 1 августа в России запущен цифровой рубль.
Также ранее сообщалось, что россияне смогут отказаться от хранения данных в Единой биометрической системе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+