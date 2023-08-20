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Общество

Трассировка газопровода в микрорайоне "Щербинки" будет изменена

19 сентября 2023 13:16  [76] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с жителями Приокского района и обсудил строительство газопровода.

Напомним, ранее жители района записали открытое обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой содействия в сохранении зеленой аллеи, которая может быть вырублена из-за прокладки газопровода.

Как рассказал Юрий Шалабаев, при строительстве газопровода планировалась вырубка около 200 деревьев, но "Газпром" согласился изменить трассировку.

Новая трассировка предполагает вырубку только 38 деревьев. Например, будет вырублена одна ель, взамен которой будут высажены три дерева. 

Также будет проведено полноценное компенсационное озеленение.

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Теги:
Газопровод Приокский район
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