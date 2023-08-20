Меры поддержки нижегородских специалистов хлебопекарной отрасли будут расширены

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий заслушали информацию о развитии хлебопекарной отрасли в регионе.
Согласно информации, сейчас в Нижегородской области работает 11 крупных и средних предприятий хлебопекарной отрасли, производящих более 60% хлеба и хлебобулочных изделий от общего объема производства. В систему облпотребсоюза входят 16 организаций, выпускающих хлеб и хлебобулочные изделия.
Этим предприятиям предоставляется государственная поддержка из федерального и областного бюджетов в форме льготного кредитования. Среди основных проблем отрасли отмечаются необходимость обновления спецтранспорта и дефицит кадров.
Как рассказал зампредседателя комитета Александр Ефремцев, депутаты Заксобрания начнут работу над расширением действия закона о поддержке кадрового потенциала на хлебопекарную отрасль.
Ранее сообщалось, что три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области.
За 2022-2023 учебный год "аграрные" классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.
Также напомним, что объемы выпуска мяса, молока, сыра и творога выросли в Нижегородской области на 11%.
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