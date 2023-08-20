Меры поддержки нижегородских специалистов хлебопекарной отрасли будут расширены Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий заслушали информацию о развитии хлебопекарной отрасли в регионе.

Согласно информации, сейчас в Нижегородской области работает 11 крупных и средних предприятий хлебопекарной отрасли, производящих более 60% хлеба и хлебобулочных изделий от общего объема производства. В систему облпотребсоюза входят 16 организаций, выпускающих хлеб и хлебобулочные изделия.

Этим предприятиям предоставляется государственная поддержка из федерального и областного бюджетов в форме льготного кредитования. Среди основных проблем отрасли отмечаются необходимость обновления спецтранспорта и дефицит кадров.

Как рассказал зампредседателя комитета Александр Ефремцев, депутаты Заксобрания начнут работу над расширением действия закона о поддержке кадрового потенциала на хлебопекарную отрасль.

Ранее сообщалось, что три "аграрные" школы откроют в этом году в Нижегородской области.

За 2022-2023 учебный год "аграрные" классы появились в 27 общеобразовательных организациях из 17 муниципальных образований Нижегородской области, в них обучается 748 школьников.

Также напомним, что объемы выпуска мяса, молока, сыра и творога выросли в Нижегородской области на 11%.