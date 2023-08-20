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Общество

Стартовая площадка для тоннелепроходческого щита залита на станции метро "Сенная"

20 сентября 2023 09:35  [47] Общество

Стартовая площадка для тоннелепроходческого щита залита на станции метро «Сенная» нижегородского метрополитена, сообщается в telegram-канале «Метро НН».

В настоящее время на стройплощадке идет монтаж камеры стартового котлована, где завершается подготовка площадки для начала работы тоннелепроходческого щита «Владимир».

Метростроевцы уже залили финальную партию «большого бетона» в основание будущей станции. Монолитный лоток под тоннелепроходческий щит должен иметь особую прочность, так как он станет стартовой площадкой для 500-тонного агрегата.

После завершения всех подготовительных работ тоннелепроходческий щит спустят в камеру для окончательного монтажа и начала работ.

Как сообщалось ранее, тоннелепроходческий щит с площади Сенной Нижнего Новгорода запустят в 4 квартале 2023 года.

Его внешний диаметр составляет 6 метров, длина - около 80 метров, а весит он около 510 тонн.

Этому щиту предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Напомним, что стоимость работ по строительству новых станций метро составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

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Теги:
Метро Строительство
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