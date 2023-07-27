Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Согласно информации, средства пойдут на расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Всего благодаря опережающему финансированию программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года досрочно завершат в 24 регионах. На эти цели выделено более 12,7 млрд рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что к концу 2024 года начнется реализация программы по расселению домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по количеству расселенных граждан за 2022 год.

Также напомним, что многоквартирный дом для расселения жителей аварийного фонда построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода.