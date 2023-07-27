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Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Согласно информации, средства пойдут на расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Всего благодаря опережающему финансированию программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года досрочно завершат в 24 регионах. На эти цели выделено более 12,7 млрд рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что к концу 2024 года начнется реализация программы по расселению домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по количеству расселенных граждан за 2022 год.
Также напомним, что многоквартирный дом для расселения жителей аварийного фонда построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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