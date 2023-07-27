Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Абитуриенты из 83 регионов России поступили в ННГУ в 2023 году
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2023 13:09  [80] Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья
14 августа 2023 12:48  [90] Участие в конкурсе "Билет в Арктику" принимают почти 5 тысяч нижегородцев
14 августа 2023 12:39  [88] Высокая пожароопасность лесов установилась в Нижегородской области до 18 августа
14 августа 2023 12:23  [142] Текущая неделя ещё порадует нижегородцев летним солнцем и 30-градусной жарой
14 августа 2023 11:50  [114] Нижегородский Роспотребнадзор проведёт "горячую линию" по школьным товарам
14 августа 2023 11:12  [134] Нижегородская область заняла 62 место в рейтинге по аварийности на дорогах
14 августа 2023 10:46  [140] Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии
14 августа 2023 10:41  [141] Владислав Егоров: КПРФ вновь инициирует вопрос выделение средств на строительство нового онкоцентра в Нижнем Новгороде
14 августа 2023 09:20  [169] Свет и ГВС точечно отключены в четырёх районах Нижнего Новгорода 14 августа
13 августа 2023 17:13  [365] Требования к техобслуживанию газового оборудования нижегородцев изменятся с 1 сентября
Общество

Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья

14 августа 2023 13:09  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородской области выделено более 1,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Согласно информации, средства пойдут на расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Всего благодаря опережающему финансированию программу расселения аварийного жилья до конца 2023 года досрочно завершат в 24 регионах. На эти цели выделено более 12,7 млрд рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что к концу 2024 года начнется реализация программы по расселению домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область на 40% перевыполнила показатель по количеству расселенных граждан за 2022 год.

Также напомним, что многоквартирный дом для расселения жителей аварийного фонда построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph