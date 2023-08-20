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Политика

Делегации 37 стран мира уже посетили Нижегородскую область в 2023 году

20 сентября 2023 13:03  [109] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма обсудили итоги и перспективы осуществления внешнеэкономических связей региона.

Согласно информации, в январе-августе Нижегородскую область посетили 39 иностранных делегаций из 37 стран мира.

Министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева отметила, что международные делегации стали чаще посещать нижегородские предприятия и встречаться с бизнес-сообществом. 

"Все иностранные гости всегда очень тепло отзываются о регионе и стремятся к продолжению сотрудничества", - подчеркнула она.

В рамках визитов было подписано 9 договоров о сотрудничестве с Белоруссией, Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. За 2022 год, напомним, было подписано 8 договорных документов с зарубежными партнерами.

Также в рамках Бизнес-форума между Нижегородской областью и Республикой Беларусь было заключено 10 соглашений о сотрудничестве между предприятиями. Продолжается реализация совместных российско-белорусских проектов в автомобилестроении, транспорте, энергетике. В частности, производство трамваев в Ворсме.

Активно развивает международное сотрудничество и торгово-экономические связи с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Южной Осетией.

Кроме стран ближнего зарубежья реализуются и активно обсуждаются крупные проекты по развитию торгово-экономического сотрудничества между Нижегородской областью и странами Азии, Африки, Латинской Америки.

"Важнейшей задачей в сфере развития сотрудничества с зарубежными партнерами Нижегородской области является расширение импортозамещения. Регион активно ищет варианты для обеспечения поставок необходимой продукции, выходит на новые рынки, завязывает контакты. Мы видим, что сделано уже многое, но предстоит сделать еще больше", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум о взаимопонимании.

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Теги:
Законодательное собрание Международное сотрудничество
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