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Экономика

Доходы Нижнего Новгорода исполнены на 58,9% к годовому плану

20 сентября 2023 16:41  [97] Экономика

В Гордуме Нижнего Новгорода 20 сентября состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Депутаты ознакомились с исполнением доходной части городского бюджета на текущий момент.

В соответствии с докладом директора департамента финансов Юрия Мочалкина, на 1 сентября 2023 года налоговые доходы Нижнего Новгорода исполнены на 10 млрд 987 млн рублей - это 54,3% от годового плана. Неналоговые доходы исполнены на 3 млрд 277 млн рублей, что составляет 82,1% от плана.

Причём собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в размере 14 млрд 264 млн рублей - 58,9% к годовому плану.

Глава департамента финансов уточнил, что отставание от плана текущего года по собственным доходам составляет 216 млн рублей. Данный разрыв планируется сократить к концу года за счёт плотного взаимодействия с налоговой инспекцией и активизации работы по неналоговым доходам.

Депутаты обсудили также планы горадминистрации по привлечению коммерческих кредитов. Юрий Мочалкин рассказал, что в конце года планируется привлечь 4 млрд рублей под 1% сверх ключевой ставки Банка России. Заёмные средства направят на покрытие дефицита бюджета. Их планируется вернуть в конце февраля.

Председатель комиссии Марк Фельдман прокомментировал, что реальное управление муниципальным долгом находится на высоком профессиональном уровне, о чём свидетельствует кредитный рейтинг города.

"Но с точки зрения краткосрочного прогнозирования необходимо формировать запас бюджетных средств, чтобы оперативно закрывать возникающие разрывы", – добавил депутат.

В рамках заседания комиссия также поддержала корректировку бюджета города на текущий год. В частности, доходную и расходную части планируется увеличить на 1 млрд 493,8 млн рублей за счёт межбюджетных трансфертов и собственных средств. Их планируется направить на ремонт дорог, расселение аварийного фонда, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, увеличение зарплаты педагогам и работникам сферы культуры, ремонт планетария им. Гречко, строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха" и другие направления.

Также предполагается перераспределение 3,9 млн рублей из резервного фонда на обеспечение деятельности учреждений культуры и образования, поддержку ТОСов и благоустройство придомовых территорий.

С учётом предлагаемых изменений параметры городского бюджета составят: доходы – 60 млрд 456,8 млн рублей, расходы – 63 млрд 928,2 млн рублей, дефицит – около 3,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АКРА повысило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода до уровня А (RU).

Напомним, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за 8 месяцев 2023 года на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

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Теги:
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