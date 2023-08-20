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Строительство канатного подъемника у трамплинов на площади Сенной завершено. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.
Согласно информации, ведомство завершило проверку подвесной канатной дороги.
Нарушений обязательных требований выявлено было, поэтому Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектным требованиям.
Подъемник располагается между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем. С его помощью спортсмены смогут подниматься с набережной Гребного канала к трамплину на площади Сенной.
Напомним, застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около площади Сенной в декабре 2021 года.
Изначально канатный подъемник планировалось ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года.
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