Строительство канатного подъемника у трамплинов на площади Сенной завершено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Строительство канатного подъемника у трамплинов на площади Сенной завершено. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.

Согласно информации, ведомство завершило проверку подвесной канатной дороги.

Нарушений обязательных требований выявлено было, поэтому Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта проектным требованиям.

Подъемник располагается между парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем. С его помощью спортсмены смогут подниматься с набережной Гребного канала к трамплину на площади Сенной.

Напомним, застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около площади Сенной в декабре 2021 года.

Изначально канатный подъемник планировалось ввести в эксплуатацию во II квартале 2022 года.