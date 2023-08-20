Семейную ипотеку запланировали продлить в России Общество

Правительство намерено поддержать идею о продлении действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом заявил зампред Марат Хуснуллин, сообщил телеканал "360".

Напомним, в октябре 2022 года правительство РФ по поручению президента Владимира Путина продлило действие программы "Семейная ипотека" до июля 2024 года.

Согласно информации, программа помогает семьям с детьми получить кредит по ставке до 6% на покупку или строительство жилья, а также приобретение земельного участка.

Ранее льготы распространялись на семьи, где ребёнок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а затем этот период продлили до 31 декабря 2023 года.

Марат Хуснуллин указал на эффективность программы, её социальное и экономическое влияние.

Что касается других видов льготной ипотеки, то их действие ещё предстоит оценить, добавил вице-премьер.

Напомним, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

Ранее Центробанк спрогнозировал рекордный объём выданных в 2023 году ипотечных кредитов.