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Общество

Семейную ипотеку запланировали продлить в России

20 сентября 2023 15:12  [192] Общество

Правительство намерено поддержать идею о продлении действия семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Об этом заявил зампред Марат Хуснуллин, сообщил телеканал "360".

Напомним, в октябре 2022 года правительство РФ по поручению президента Владимира Путина продлило действие программы "Семейная ипотека" до июля 2024 года.

Согласно информации, программа помогает семьям с детьми получить кредит по ставке до 6% на покупку или строительство жилья, а также приобретение земельного участка.

Ранее льготы распространялись на семьи, где ребёнок появился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, а затем этот период продлили до 31 декабря 2023 года.

Марат Хуснуллин указал на эффективность программы, её социальное и экономическое влияние.

Что касается других видов льготной ипотеки, то их действие ещё предстоит оценить, добавил вице-премьер.

Напомним, что объёмы ипотечного кредитования в Нижегородской области с начала года выросли в 1,8 раза.

Ранее Центробанк спрогнозировал рекордный объём выданных в 2023 году ипотечных кредитов.

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Теги:
Жилье Ипотека Семья
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