ЦБ РФ возобновит выдачу льготных кредитов аграриям к концу сентября

Центральный банк России возобновит выдачу льготных кредитов аграриям уже в конце сентября. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме, сообщает телеканал "360".
Центробанк приостановил выдачу льготных кредитов из-за повышения ключевой ставки. По словам Дмитрия Патрушева, ведомство проделало всю необходимую работу для возобновления льготных программ.
"В том числе мы с Минфином определили источники допфинансирования. Выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года", — сказал глава Минсельхоза.
Напомним, что предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили 4,4 млрд рублей субсидий с начала 2023 года. Причём объём господдержки предприятий АПК увеличился на 100 млн рублей по сравнению с прошлым годом.
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