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Экономика

ЦБ РФ возобновит выдачу льготных кредитов аграриям к концу сентября

20 сентября 2023 18:19  [72] Экономика

Центральный банк России возобновит выдачу льготных кредитов аграриям уже в конце сентября. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме, сообщает телеканал "360".

Центробанк приостановил выдачу льготных кредитов из-за повышения ключевой ставки. По словам Дмитрия Патрушева, ведомство проделало всю необходимую работу для возобновления льготных программ.

"В том числе мы с Минфином определили источники допфинансирования. Выдача льготных кредитов должна возобновиться уже к концу сентября текущего года", — сказал глава Минсельхоза.

Напомним, что предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили 4,4 млрд рублей субсидий с начала 2023 года. Причём объём господдержки предприятий АПК увеличился на 100 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

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Теги:
АПК Кредит Льготы
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