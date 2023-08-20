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Общество

Электричество точечно отключено в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября

21 сентября 2023 09:09  [90] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 сентября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Московском районе будут обесточены административные здания - торговые центры, детский сад, ведомства. Так, с 9:00 до 11:00 света не будет по адресам: Куйбышева, 8; Маршала Воронова, 22а; ул. Шаляпина, 5а, 5, 8, 9, 10, 23. С 9:00 до 15:00 света не будет на пр. Героев, 1 и Бурнаковском проезде, 1.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 электричества не будет в жилых домах по улице Левинка: № 1, 30, 35-44.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в частном секторе: ул. Кадочка, 15, 17; ул. Ломоносова, 21, 23, 25. Отключения затронут также дома с 79а по 91а по ул. Ошарской.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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