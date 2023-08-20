Делегация Нижегородской области находится с официальным визитом в Белоруссии Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Накануне делегация Нижегородской области во главе с председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным прибыла с официальным визитом в Республику Беларусь.

В ее состав делегации вошли также – сотрудники аппарата регионального парламента и представители профильных комитетов - Ольга Щетинина, Денис Бакиев, Игорь Норенков, Алексей Степанов, Соломон Апоян, Алексей Антонов, Максим Ребров, Дмитрий Кабайло.

20 сентября члены делегации встретились с белорусскими коллегами в Палате представителей Национального собрания Республики. сотрудники Палаты и председатели Советов Депутатов Бреста, Гродно и Витебска.

В рамках встречи состоялась церемония подписания соглашений между Заксобранием Нижегородской области РФ и Гродненским, Брестским и Витебским областными Советами депутатов РБ.

Как рассказал Евгений Люлин, большая совместная работа ведётся ещё с 1997 года. Теперь же у ЗС НО подписаны соглашения с парламентами всех регионов Беларуси, в рамках которых будет развиваться межпарламентское сотрудничество. Стороны будут изучать лучшие законодательные практики друг друга. Приоритетными являются такие направления, как обеспечение прав и свобод граждан, социальная защита населения, охрана окружающей среды, поддержка отечественных производителей.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в вопросах комплексного развития сельских территорий, молодёжной политики, спорта и туризма, патриотического воспитания, укрепления культуры межнационального общения - и многим другим направлениям.

Спикер нижегородского Заксобрания напомнил, что ключевым направлением двустороннего взаимодействия является машиностроение; нижегородские строители помогали строить Белорусскую атомную станцию, а недавно восстановлено прямое авиасообщение между Нижним и Минском.

"Уверен, всем сторонам интересны опыт законодательной работы друг друга, обмен существующими практиками, аналитическими материалами и идеями по реализации будущих проектов, например, в области бережливых технологий, в совершенствовании организационно-технических условий парламентской деятельности и по другим направлениям", - подчеркнул Евгений Люлин.

В свою очередь зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Республики Валерий Мицкевич отметил, что Нижегородская область является давним и надежным партнёром Беларуси. Он высказал уверенность, что подписанные соглашения придадут дальнейший импульс развитию связей в различных сферах.

Так, белорусские предприятия заинтересованы и далее расширять производственную кооперацию, активно участвовать в обновлении нижегородского автопарка, а также лифтового оборудования.

"Такое тесное сотрудничество будет лучшим ответом на санкции, политическое давление и шантаж со стороны коллективного Запада. Вместе мы обязательно выстоим и обеспечим выполнение планов социально-экономического развития наших стран и достойный уровень жизни наших граждан", - заключил Валерий Мицкевич.