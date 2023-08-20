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Общество

Более 300 тысяч автомобилей проехали по М-12 от Москвы до Арзамаса в начала открытия трассы

21 сентября 2023 11:16  [62] Общество

Более 300 тысяч автомобилей проехали по М-12 от Москвы до Арзамаса в начала открытия скоростной дороги – с 8 по 15 сентября, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Всего за неделю на скоростной дороге М-12 от Москвы до Арзамаса зафиксировано почти 305 тысяч проездов автомобилей.

Как отметил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, первая неделя после открытия сквозного движения по М-12 от Москвы до Арзамаса подтвердила и даже превзошла прогнозы по интенсивности движения по новой скоростной дороге в Московской и Владимирской областях.

Стоит также отметить, что выросла интенсивность трафика движения и на открытом еще в сентябре 2022 года участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево. До запуска движения от Москвы до Арзамаса – с 1 по 7 сентября 2023 года – по нему проезжало в среднем 7962 автомобиля в сутки, сейчас же после открытия новых участков с 9 по 17 сентября трафик вырос до 21 523 автомобилей в сутки.

Напомним, что Президент России Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области.

Строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2021 года. Строительство высокоскоростной дороги завершить с опережением срока на 10 месяцев.

Напомним также, что строительство скоростной дороги М-12 «Восток» продолжается в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». В декабре 2023 года автомобилисты поедут по М-12 уже до Казани, а потом и до Екатеринбурга. Эта дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 000 км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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Теги:
Дороги Строительство Транспорт
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