Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября по просьбам жителей. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, автобус следует по маршруту ТПУ "Канавинский" - Первая фабрика – Сады в г.о.г. Бор.

Маршрут осуществляет подвоз пассажиров к садоводческим товариществам.

Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября.

Также напомним, что нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55.