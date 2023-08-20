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Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября по просьбам жителей. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Согласно информации, автобус следует по маршруту ТПУ "Канавинский" - Первая фабрика – Сады в г.о.г. Бор.
Маршрут осуществляет подвоз пассажиров к садоводческим товариществам.
Ранее сообщалось, что дополнительные автобусы и теплоход запустят с Бора со 2 по 15 октября.
Также напомним, что нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55.
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