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Нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Согласно информации, свои замечания и пожелания пассажиры могут оставить по телефону: 214-00-01.
С тестовым расписанием можно ознакомиться в салоне автобусов Т-55, на остановках, а также на портале АСИП.
Напомним, маршрут автобуса Т-55 теперь связывает Сормовский район с Московским вокзалом.
Ранее сообщалось, что более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде.
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