Нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, свои замечания и пожелания пассажиры могут оставить по телефону: 214-00-01.

С тестовым расписанием можно ознакомиться в салоне автобусов Т-55, на остановках, а также на портале АСИП.

Напомним, маршрут автобуса Т-55 теперь связывает Сормовский район с Московским вокзалом.

Ранее сообщалось, что более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде.