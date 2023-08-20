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Общество

Нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55

19 сентября 2023 12:42  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, свои замечания и пожелания пассажиры могут оставить по телефону: 214-00-01.

С тестовым расписанием можно ознакомиться в салоне автобусов Т-55, на остановках, а также на портале АСИП.

Напомним, маршрут автобуса Т-55 теперь связывает Сормовский район с Московским вокзалом.

Ранее сообщалось, что более 30 остановок общественного транспорта переименуют в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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