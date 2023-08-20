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Бизнес

Госдума расширила перечень облагаемых по льготной ставке НДС детских товаров

21 сентября 2023 11:51  [102] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума РФ расширила перечень детских товаров, облагаемых по льготной ставке НДС (10%). Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает телеканал "360".

Ранее льготная ставка налогообложения действовала только для производителей обуви, игрушек, одежды, колясок и письменных принадлежностей.

"Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными — пелёнки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды", — рассказал Вячеслав Володин.

От также отметил, что предприниматели смогут направить освободившиеся средства на создание новых рабочих мест, увеличение выпуска продукции и повышение оплаты труда.

Ранее нижегородский Минпромторг рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Так, в региональные меры поддержки вошли: компенсация затрат на оборудование, компенсация затрат на первый платёж по договорам лизинга, субсидирование части процентной ставки промышленным предприятиям, программа для пополнения оборотных средств и исполнение контрактов под 8% для адресной поддержки предприятий.

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Теги:
Льготы Налоги Производство
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