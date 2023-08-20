Туристический квартал создадут на Бору
Вспышка кори в Арзамасском районе
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2023 13:09  [33] "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону
21 сентября 2023 12:47  [71] Паспорта готовности к отопительному сезону получили 97% домов Нижнего Новгорода
21 сентября 2023 12:25  [83] Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября
21 сентября 2023 12:13  [97] Роспотребнадзор не намерен вводить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19
21 сентября 2023 12:02  [115] "ЛУКОЙЛ" заменил старые окна в детском саду № 41 в селе Чернуха
21 сентября 2023 11:39  [116] "Волгаэнерго" завершила подготовку систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду Автозаводского и Ленинского районов
21 сентября 2023 11:25  [126] Нижегородцы могут высказать замечания к результатам кадастровой оценки
21 сентября 2023 11:16  [145] Более 300 тысяч автомобилей проехали по М-12 от Москвы до Арзамаса с начала открытия трассы
21 сентября 2023 09:09  [157] Электричество точечно отключено в двух районах Нижнего Новгорода 21 сентября
20 сентября 2023 18:54  [383] Более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на дорожное хозяйство
Общество

"Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону

21 сентября 2023 13:09  [33] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" готовят Харцызск в Донецкой области к отопительному сезону.

Согласно информации, к работам по восстановлению подачи и воды тепла в ДНР привлечены лучшие сотрудники аварийно-ремонтных служб нижегородских ресурсоснабжающих организаций.

Ход работ по подготовке к зиме в Харцызске проверил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В ДНР он пообщался с представителями местной администрации и с сотрудниками нижегородских предприятий.

Администрация Харцызска высказала нижегородцам благодарность за помощь в подготовке к отопительному сезону.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область провела благоустройство, ремонт дорог, систем ЖКХ и образовательных учреждений в Харцызске.

В этом году нижегородские специалисты отремонтировали четыре школы в донецком Харцызске.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph