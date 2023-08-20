"Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" готовят Харцызск в Донецкой области к отопительному сезону.

Согласно информации, к работам по восстановлению подачи и воды тепла в ДНР привлечены лучшие сотрудники аварийно-ремонтных служб нижегородских ресурсоснабжающих организаций.

Ход работ по подготовке к зиме в Харцызске проверил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В ДНР он пообщался с представителями местной администрации и с сотрудниками нижегородских предприятий.

Администрация Харцызска высказала нижегородцам благодарность за помощь в подготовке к отопительному сезону.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область провела благоустройство, ремонт дорог, систем ЖКХ и образовательных учреждений в Харцызске.

В этом году нижегородские специалисты отремонтировали четыре школы в донецком Харцызске.