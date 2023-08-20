"Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону

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АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" готовят Харцызск в Донецкой области к отопительному сезону.
Согласно информации, к работам по восстановлению подачи и воды тепла в ДНР привлечены лучшие сотрудники аварийно-ремонтных служб нижегородских ресурсоснабжающих организаций.
Ход работ по подготовке к зиме в Харцызске проверил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В ДНР он пообщался с представителями местной администрации и с сотрудниками нижегородских предприятий.
Администрация Харцызска высказала нижегородцам благодарность за помощь в подготовке к отопительному сезону.
Напомним, в 2022 году Нижегородская область провела благоустройство, ремонт дорог, систем ЖКХ и образовательных учреждений в Харцызске.
В этом году нижегородские специалисты отремонтировали четыре школы в донецком Харцызске.
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