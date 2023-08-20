Общественники выявили нарушения при строительстве туркомплекса на Гребном канале Общество

Общественные деятели направили в прокуратуру жалобы на выявленные нарушения в ходе строительства туристического комплекса "Три стихии" на Гребном канале Нижнего Новгорода. Об этом заявила общественник Валентина Рыбалка.

Напомним, в 2020 году Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию туристического комплекса на Гребном канале. В отношении земельного участка между Нижегородской областью и ООО "Вектор" было заключено инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 175,8 млн рублей. Работы планировалось завершить еще в 2021 году.

Однако согласно данным из открытых источников, в 2020-2022 гг. убытки ООО "Вектор" составили 564 тысячи рублей, а ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компании связан с консультированием и арендой имущества. При этом строительные ОКВЭДы у компании отсутствуют.

В то же время инвестпроект предусматривает строительство капитальных сооружений, однако вид разрешенного использования земельных участков не предусматривает возведение таких объектов. Кроме того, проект планировки и межевания территории не предусматривает и изменения вида разрешенного использования участков.

Таким образом, считают общественники, осуществляется нецелевое использование земельных участков, поскольку инвестсоглашение, по их мнению, заведомо неисполнимо - ввиду отсутствия законной возможности зарегистрировать объекты капитального строительства на предусмотренных для реализации соглашения земельных участках.

Тем не менее, в настоящее время на территории проводятся некоторые работы, однако до сих пор ни один из земельных участков не был передан инвестору. Об этом свидетельствует отсутствие опубликованных сведений о проведённых аукционах по заключению договоров аренды в отношении земельных участков, либо постановлений о выделении земельных участков для реализации инвестиционного проекта, без проведения аукционов. Во всяком случае, каких-либо постановлений о передаче земельных участков в пользование ООО "Вектор" администрацией города не публиковалось.

В свою очередь общественники подчеркивают, что Совет по земельным и имущественным отношениям в рамках реализуемых инвестиционных соглашений не имеет полномочий выделить и предоставлять земельные участки. Передача любого городского имущества в пользование частных лиц должна быть осуществлена на возмездной основе и в рамках законных процедур предоставления такого имущества.

Согласно данным Министерства строительства Нижегородской области, ни в 2021 году, ни в 2022 году, а также ни в 2023 году ООО "Вектор" не получало каких-либо разрешений на строительство. С учётом того, что компания не является строительной, а также учитывая проблему с земельными участками, возникает вопрос, как может быть реализовано заключенное ООО "Вектор" инвестиционное соглашение.

Кроме того, Валентина Рыбалка отметила, что сейчас ООО "Вектор" осуществляет землеустроительные работы, связанные с изменением контура береговой линии водной акватории, изменению ландшафта и разрушению естественного берегоукрепления, что может повлечь за собой серьезный экологический ущерб всей экосистеме бассейна Гребного канала. Более того, эти работы могут привести к загрязнению акватории и ее обмельчанию - это отмечается в документах, копии которых находятся в распоряжении редакции.

В марте 2023 года Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия провело проверку хода работ, которая выявила нарушения, связанные с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов. ООО "Вектор" было объявлено предостережение о недопустимости нарушения норм действующего законодательства. Пока же сведения об исполнении требования выданного предостережения отсутствуют.

Напомним, что туристический комплекс "Три стихии" планируется построить на Гребном канале Нижнего Новгорода.

В декабре 2020 года на Совете по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрили заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию туристического комплекса на Гребном канале.

Комплекс будет включать в себя отель, спортивную и культурную зоны, зрительный зал на 500 мест и эстраду с киноэкранами. Также будет оборудована парковка, пристань и вертолётная площадка. Инвестиции в проект оценивались более чем в 175,8 млн рублей.