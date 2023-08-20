Старт прививочной кампании против гриппа
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2023 15:38  [107] Торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области
21 сентября 2023 15:29  [90] Правительство Нижегородской области передало белорусским волонтерам микроавтобус для доставки гумпомощи на Донбасс
21 сентября 2023 15:11  [127] Общественники выявили нарушения при строительстве туркомплекса на Гребном канале
21 сентября 2023 14:55  [109] Новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе
21 сентября 2023 14:30  [124] Тепло подали уже в 55% жилых домов Дзержинска
21 сентября 2023 14:04  [126] Дефицит свинины и рост цен на неё прогнозируют в России из-за вируса АЧС
21 сентября 2023 13:41  [135] ПСБ выдал первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам в новых регионах
21 сентября 2023 13:09  [163] "Теплоэнерго" и Нижегородский водоканал готовят Харцызск к отопительному сезону
21 сентября 2023 12:47  [178] Паспорта готовности к отопительному сезону получили 97% домов Нижнего Новгорода
21 сентября 2023 12:25  [156] Работу сезонного автобуса №237А Нижний Новгород - Бор продлят до 15 октября
Общество

Общественники выявили нарушения при строительстве туркомплекса на Гребном канале

21 сентября 2023 15:11  [127] Общество

Общественные деятели направили в прокуратуру жалобы на выявленные нарушения в ходе строительства туристического комплекса "Три стихии" на Гребном канале Нижнего Новгорода. Об этом заявила общественник Валентина Рыбалка.

Напомним, в 2020 году Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию туристического комплекса на Гребном канале. В отношении земельного участка между Нижегородской областью и ООО "Вектор" было заключено инвестиционное соглашение с объемом инвестиций в 175,8 млн рублей. Работы планировалось завершить еще в 2021 году.

Однако согласно данным из открытых источников, в 2020-2022 гг. убытки ООО "Вектор" составили 564 тысячи рублей, а ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компании связан с консультированием и арендой имущества. При этом строительные ОКВЭДы у компании отсутствуют.

В то же время инвестпроект предусматривает строительство капитальных сооружений, однако вид разрешенного использования земельных участков не предусматривает возведение таких объектов. Кроме того, проект планировки и межевания территории не предусматривает и изменения вида разрешенного использования участков.

Таким образом, считают общественники, осуществляется нецелевое использование земельных участков, поскольку инвестсоглашение, по их мнению, заведомо неисполнимо - ввиду отсутствия законной возможности зарегистрировать объекты капитального строительства на предусмотренных для реализации соглашения земельных участках.

Тем не менее, в настоящее время на территории проводятся некоторые работы, однако до сих пор ни один из земельных участков не был передан инвестору. Об этом свидетельствует отсутствие опубликованных сведений о проведённых аукционах по заключению договоров аренды в отношении земельных участков, либо постановлений о выделении земельных участков для реализации инвестиционного проекта, без проведения аукционов. Во всяком случае, каких-либо постановлений о передаче земельных участков в пользование ООО "Вектор" администрацией города не публиковалось.

В свою очередь общественники подчеркивают, что Совет по земельным и имущественным отношениям в рамках реализуемых инвестиционных соглашений не имеет полномочий выделить и предоставлять земельные участки. Передача любого городского имущества в пользование частных лиц должна быть осуществлена на возмездной основе и в рамках законных процедур предоставления такого имущества.

Согласно данным Министерства строительства Нижегородской области, ни в 2021 году, ни в 2022 году, а также ни в 2023 году ООО "Вектор" не получало каких-либо разрешений на строительство. С учётом того, что компания не является строительной, а также учитывая проблему с земельными участками, возникает вопрос, как может быть реализовано заключенное ООО "Вектор" инвестиционное соглашение.

Кроме того, Валентина Рыбалка отметила, что сейчас ООО "Вектор" осуществляет землеустроительные работы, связанные с изменением контура береговой линии водной акватории, изменению ландшафта и разрушению естественного берегоукрепления, что может повлечь за собой серьезный экологический ущерб всей экосистеме бассейна Гребного канала. Более того, эти работы могут привести к загрязнению акватории и ее обмельчанию - это отмечается в документах, копии которых находятся в распоряжении редакции.

В марте 2023 года Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия провело проверку хода работ, которая выявила нарушения, связанные с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов. ООО "Вектор" было объявлено предостережение о недопустимости нарушения норм действующего законодательства. Пока же сведения об исполнении требования выданного предостережения отсутствуют.

Напомним, что туристический комплекс "Три стихии" планируется построить на Гребном канале Нижнего Новгорода.

В декабре 2020 года на Совете по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрили заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию туристического комплекса на Гребном канале.

Комплекс будет включать в себя отель, спортивную и культурную зоны, зрительный зал на 500 мест и эстраду с киноэкранами. Также будет оборудована парковка, пристань и вертолётная площадка. Инвестиции в проект оценивались более чем в 175,8 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Строительство Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph