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Общество

Торговый дом по продаже тракторов "Беларус" появится в Нижегородской области

21 сентября 2023 15:38  [117] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Торговый дом по продаже тракторов "Беларус" может появиться в Нижегородской области. Об этом в ходе рабочего визита в Беларусь заявил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

По его словам, сейчас по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина рассматривается вопрос создания и развития центра капитального ремонта техники. Также с Минским тракторным заводом обсуждается вопрос о возможности открытия в регионе Торгового дома по продаже тракторов марки "Беларус" в регионах ПФО, что позволит не только значительно снизить цену на тракторы, но и улучшить качество сервисного обслуживания.

Евгений Люлин отметил, что Нижегородская область плодотворно сотрудничает с Республикой Беларусь в сфере сельского хозяйства. Так, в 2022 году было подписано четыре соглашения о сотрудничестве в области АПК, а каждая третья сельхозмашина в регионе в Республике Беларусь. Также в области распространена грузовая и спецтехника белорусского производства.

"Сельхозпроизводство в России сейчас на подъеме, в отличие от девяностых годов. Нижегородская сельхозотрасль сегодня имеет серьезную поддержку со стороны государства. В этом году мы можем побить собственный рекорд по сбору урожая зерновых. Уже намолочено почти намолотила два миллиона тонн зерна. Поэтому объемы закупок сельхозтехники будут возрастать. За 8 месяцев этого года регион приобрёл больше 150 единиц техники – в два раза больше, чем в прошлом году", - рассказал спикер регионального парламента.

Кроме того, Евгений Люлин напомнил, что летом в Минске прошла выставка "Белагро-2023", на которой нижегородские специалисты ознакомились с новыми практиками в сфере растениеводства, животноводства, переработки и хранения продукции.

Так, на базе Нижегородского агротехнологического университета планируется создать учебные классы и демонстрационную площадку для выставки новых моделей техники производства "Гомсельмаш" и Минского тракторного завода.

Напомним, делегация Нижегородской области во главе с председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.

20 сентября члены делегации встретились с белорусскими коллегами в Палате представителей Национального собрания Республики. В рамках встречи состоялась церемония подписания соглашений между Заксобранием Нижегородской области РФ и Гродненским, Брестским и Витебским областными Советами депутатов РБ.

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Теги:
Законодательное собрание Международное сотрудничество
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