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Общество

Смертность в Нижегородской области в 2023 году в два раза превышает рождаемость

22 сентября 2023 10:18  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Смертность в Нижегородской области в 2023 году почти в два раза превышает рождаемость. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Согласно информации, с января по июль в Нижегородской области родился 13 301 малыш. За этот же период в регионе было зафиксировано 26 089 смертей.

Таким образом, естественная убыль населения с января по июль в Нижегородской области составила 12 788 человек.

Отметим, что за 7 месяцев 2022 года в Нижегородской области скончались 28 948 человек, а родилось - 13 874.

Также с января по июль текущего года в регионе зарегистрировали 10 408 браков и 7298 разводов. За 7 месяцев 2022 года органы ЗАГС зарегистрировали 10 284 браков и 7247 разводов.

Ранее сообщалось, что демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года.

Также напомним, что в регионе ранее утвердили программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

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Теги:
Рождаемость Смертность
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