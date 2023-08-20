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Общество

Представители "Автобана" посетили форум "Молодой специалист – строитель будущего"

22 сентября 2023 12:03  [3] Общество

Фото: ГК "Автобан"

Представители холдинга "Автобан" посетили форум "Молодой специалист – строитель будущего", который прошел на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Так, главный специалист по визуальному моделированию ПК "Автобан" Семен Михайличенко выступил с докладом о технологиях информационного моделирования в дорожном строительстве.

Инженер производственно-технического отдела "СУ №905" Карина Суханова рассказала об опыте применения метода ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в решении организационно-управленческих и технических задач.

Главный специалист по работе с целевым кадровым резервом управляющей компании Елена Елистратова рассказала участникам форума о том, как молодые специалисты строят карьеру в "Автобане".

Затем доклады сотрудников ГК "Автобан" обсудили в рамках круглого стола "Перспективы строительства автомобильных дорог в Нижегородской области", в котором приняли участие преподаватели ННГАСУ и магистры профиля "Автомобильные дорог".

Кроме того, представители "Автобана" дали советы студентам, желающим начать карьеру в холдинге "Автобан", а преподаватели ННГАСУ отметили глубину и высокое качество организации работы с персоналом в компании.

Напомним, форум "Молодой специалист – строитель будущего" собрал более 1000 участников - студентов вуза, колледжей и техникумов, а также старшеклассников. Основная цель мероприятия – повысить престиж профессии среди молодежи.

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Теги:
Строительство Форум
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