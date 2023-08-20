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Тепло в дома Нижнего Новгорода начнут подавать с 28 сентября. Об этом в ходе прямого эфира в своих соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, на данный момент завершены уже все пробные топки, системы теплоснабжения полностью готовы к запуску отопления.
В первую очередь отопление будет запущено в социальных учреждениях. Во все дома Нижнего Новгорода теплоресурс поступит в течение нескольких дней.
Напомним, в 2022 году отопительный сезон в Нижнем Новгороде начался 20 сентября. В социальные учреждения города тепло подавалось с 6 сентября.
Ранее сообщалось, что тепло подали уже в 55% жилых домов Дзержинска.
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