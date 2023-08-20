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Общество

Тепло подали уже в 55% жилых домов Дзержинска

21 сентября 2023 14:30  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тепло подали уже в 55% жилых домов Дзержинска. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, отопительный сезон в Дзержинске начался 18 сентября.

На данный момент тепло поступает в 55% городского жилфонда и 54% объектов социальной сферы. 

В частности, к отоплению подключены 22 школы из 35, 45 детских садов из 71. Также тепло подается в 10 объектов здравоохранения из 10 и в 5 учреждений допобразования и спорта из 26.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что дата начала отопительного сезона выбрана с учетом времени, которое требуется для запуска и отладки всей отопительной системы, что позволит сохранить в домах комфортную температуру перед наступлением холодов.

Ранее сообщалось, что паспорта готовности к отопительному сезону получили 97% домов Нижнего Новгорода.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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