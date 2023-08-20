Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля закроют 6 ноября Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля закроют 6 ноября. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Напомним, маршрут по боевому ходу кремлевской стены традиционно закрывается в ноябре, поскольку зимой ступени покрываются толстой ледяной коркой, а посыпать реагентами и другими спецсоставами ступени запрещено, так как кремль является древнейшим в городе памятником архитектуры.

Посетить круговой маршрут перед зимним перерывом можно будет до 5 ноября включительно.

Нижегородцы и гости города смогут прогуляться по стене протяженностью 2113 метров, выйти на смотровые площадки в Тайницкой и Георгиевской башнях.

Также для посещения доступны выставки "Град на усть Оки" в Никольской башне, "Подвиг народного единства" в Ивановской башне, экспозиции "На лицевой стороне" и "Мамонт и его спутники" в Зачатской башне.

Планируется, что маршрут будет вновь открыт при наступлении тепла в марте-апреле. В этом году он открывался 7 апреля.