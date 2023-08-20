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Общество

Граффити в честь Нижнего Новгорода появилось у стадиона на Стрелке

22 сентября 2023 14:52  [54] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Граффити в честь Нижнего Новгорода как Молодежной столицы России появилось на навесах подземного пешеходного перехода у стадиона на Стрелке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, в создании граффити принимали участие сами нижегородцы. Предложения горожан были загружены в нейросеть, которая обработала их и создала эскиз.

Теперь на навесах подземных переходов можно увидеть молодых Петра Нестерова, Милия Балакирева и Максима Горького. В жизнь проект воплотили семь профессиональных уличных художников. 

Также в Нижнем Новгороде обновили граффити на Окском съезде, посвященное спасателям. Над ним трудился художник Илья Спиченков - профессиональный пожарный из Дзержинска. Мурал разделён на тематические блоки, отражающие аспекты профессии. В основе концепции – связь поколений, героизм и патриотизм.

Стоит отметить, что новое граффити Ильи Спиченкова - стена общей площадью 800 кв. метров - является самым масштабным пожарным граффити на территории Нижегородской области и всей России.

Ранее сообщалось, что граффити с пионером-героем Валей Котиком появилось в школе на Бору.

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Теги:
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