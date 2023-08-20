Мемориальную плиту бабушки Максима Горького обнаружили в парке Кулибина на глубине 30 см. Об этом сообщили в управлении охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Согласно информации, на плите написано, что под ней похоронена бабушка Максима Горького, однако в УГООКН сообщили, что она не является могильной.
Плита была установлена как мемориальная и в 1960-е годы заменена на современную.
Сейчас точное место захоронения бабушки Максима Горького неизвестно. Историко-культурной ценности, по мнению археологов, найденная плита не представляет.
Ранее сообщалось, что двухсотлетние деревянные конструкции обнаружили при строительство метро на площади Свободы.
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