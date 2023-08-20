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Общество

Росприроднадзор проверяют воду в Волге после замора рыбы

23 сентября 2023 11:12  [102] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор проверяют воду в Волге после замора рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в реке Волга массово гибнет рыба.

Специалисты Росприроднадзора и лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" произвели отбор проб природной воды.

В настоящее время ожидаются результаты исследований, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Также информацию передали в Федеральное агентство по рыболовству, которое установит причины гибели рыбы.

Ранее сообщалось, что более 67 млн рублей взыскивают с Павловского водоканала за загрязнение реки Каска.

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Теги:
Река Росприроднадзор
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