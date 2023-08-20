Трое погибли и ещё трое ранены в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В воскресенье, 24 сентября, на дорогах Нижегородской области произошло несколько смертельных аварий.

Так, утром в районе деревни Шелокша, в ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового микроавтобуса погибли 3 человека и 13 получили травмы различной степени тяжести.

Днём в Вачском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате погибли два человека, ещё четверо, включая двоих детей, ранены.

Уже вечером, около 21:00, ещё одна трагедия произошла в Дальнеконстантиновском районе - на 73 км трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области, 21:00 водитель автомобиля Lada Kalina выехал на "встречку", где столкнулся с грузовой "Газелью".

Трое пассажиров "Калины" скончались ещё до приезда скорой, ещё двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжется. Также в больницу отправлен один человек из "Газели".

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств данного ДТП.