Нейросети будут анализировать российские полигоны с 2024 года

Фото:
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что его компания запускает проект, в рамках которого специально обученная нейросеть будет анализировать действующие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе полигоны.
Как сообщает телеканал "360", данные для работы проекта будут собираться с дронов после облётов.
"Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облётов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов", — прокомментировал Денис Буцаев.
Работа будет завершена к началу второго квартала 2024 года.
Напомним, что весной Российский экологический оператор представил цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО. В частности, можно ознакомиться с 3D-моделью облёта полигона ТБО МАГ-1 в Дзержинске.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в начале июля стартовал пилотный проект по внедрению автоматизированной информационной системы "Автоматизация процессов региональных операторов" (АИС "АПРО"). Мобильное приложение проводит инвентаризацию контейнерных площадок и следит за качеством выполнения услуги по вывозу отходов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+