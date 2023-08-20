Нейросети будут анализировать российские полигоны с 2024 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что его компания запускает проект, в рамках которого специально обученная нейросеть будет анализировать действующие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе полигоны.

Как сообщает телеканал "360", данные для работы проекта будут собираться с дронов после облётов.

"Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облётов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов", — прокомментировал Денис Буцаев.

Работа будет завершена к началу второго квартала 2024 года.

Напомним, что весной Российский экологический оператор представил цифровые двойники полигонов, полученные в рамках проекта по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО. В частности, можно ознакомиться с 3D-моделью облёта полигона ТБО МАГ-1 в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в начале июля стартовал пилотный проект по внедрению автоматизированной информационной системы "Автоматизация процессов региональных операторов" (АИС "АПРО"). Мобильное приложение проводит инвентаризацию контейнерных площадок и следит за качеством выполнения услуги по вывозу отходов.